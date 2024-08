Márcia Fu pede demissão do SBT após 5 meses

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Márcia Fu não tem mais contrato com o SBT. A ex-jogadora de vôlei, que trabalhava com repórter do telejornal Tá na Hora deixou a atração após cinco meses e contou a novidade nas redes sociais neste domingo (25). "Para esclarecer: Sim, eu saí do SBT, mas sou muito grata a toda oportunidade, aprendizado e todos de lá. Amei fazer o Show de Calouros e o que aprendi no Tá na Hora", começou.

Ela agradeceu a oportunidade na emissora de Silvio Santos (1930-2024) e contou que tem novos projetos. "Vou me dedicar mais ao meu canal e quero novos desafios também. Serei sempre grata ao SBT por tudo", explicou Márcia, que negou rumores sobre um suposto desentendimento nos bastidores com a equipe. "Parem de colocar palavras na minha boca, eu sai por que quero me dedicar mais aos meus projetos."

Márcia, que se destacou em A Fazenda 15, terminando em terceiro lugar na edição do ano passado, foi disputada pela Record e pelo SBT. A segunda levou a melhor, mas durante os Jogos Olímpicos de Paris, ela fechou um contrato com a primeira para fazer a cobertura no canal da empresa no YouTube. Ela manteve o vínculo com o SBT porque o projeto era digital.