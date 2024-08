Quentin Tarantino diz que Alec Baldwin teve culpa na morte de diretora no set de 'Rust'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Longe de fugir de polêmicas, o diretor e cineasta Quentin Tarantino, 61, colocou parte da culpa pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins em Alec Baldwin, 66. Em 2021, na gravação de uma cena de "Rust", o ator puxou o gatilho e a arma disparou uma bala verdadeira.

Em conversa com Bill Maher para um episódio do podcast Club Random do último domingo (25), Tarantino opinou que 90% da culpa teria sido da armeira Hannah Gutierrez-Reed, mas que 10% da responsabilidade seria do ator por não ter vistoriado o armamento antes.

Na visão dele, faz parte da função do elenco verificar as armas para se certificar de que não há uma bala no cano ou outros problemas.

A declaração acontece justamente após comunicados emitidos pelo sindicato dos atores de Hollywood afirmarem que artistas não são responsáveis por essas inspeções. Baldwin não comentou.

Em julho, Baldwin teve seu julgamento por homicídio culposo anulado. Com isso, o ator entrou com processo contra o xerife do Condado de Santa Fé e o promotor que participaram do caso do tiroteio no set de "Rust".

Em 2021, Baldwin manuseava um revólver Colt calibre .45 durante um ensaio no Rancho Bonanza Creek, no Novo México, quando a arma disparou uma bala que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor da produção.

Segundo documentos obtidos pelo TMZ, os advogados do ator notificaram o xerife Adan Mendoza e a promotoria e teriam instruído a salvar todas as informações relevantes relacionadas ao seu julgamento, tais como e-mails, mensagens de texto, discos rígidos, documentos, registros e materiais relacionados à investigação.