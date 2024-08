Isis Valverde conta que viveu depressão pós-parto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isis Valverde é mãe do garoto Rael, de 5 anos, fruto do seu antigo relacionamento com André Resende. Em participação no programa Sábia Ignorância (GNT), comandado por Gabriela Prioli, a atriz contou que passou por momentos difíceis no pós-parto, quando ainda tinha o recém-nascido em seus braços.

Isis contou que, durante o puerpério, "chorava do nada, sentada na mesa" e, após alguns meses, percebeu que algo estava errado. "Comecei a perceber que tinha alguma coisa muito errada. Foi quando descobri que estava com depressão pós-parto", contou ela.

"Foi muito delicado para mim, mas eu saí bem. Tive um contato bem rápido com a depressão pós-parto, mas foi bem forte para mim", detalhou a atriz. Ela disse que contou com a ajuda profissional para lidar com a situação.

A atriz disse que só conseguiu sentir o "amor de mãe" oito meses após o nascimento do filho, quando, em certa manhã, foi à academia e, quando voltou, foi recebida por um sorriso do bebê: "Ele me reconheceu! E ali foi a primeira conexão, depois que saí com aquele 'ratinho' da maternidade".

