Preta Gil diz que se culpava por ter câncer no intestino: 'Comecei a comprar algumas nóias'

ARACAJU, SP (FOLHAPRESS) - A empresária Preta Gil falou sobre o diagnóstico que teve sobre câncer no intestino no programa Conversa Com Bial, apresentado por Pedro Bial e que vai ao ar nesta terça-feira (27).

A atriz e filha de Gilberto Gil diz que se culpou bastante por ter tido um diagnóstico nesta região, especialmente por causa do seu peso, que sempre foi debatido publicamente. Hoje, ela encara a situação de uma forma melhor.

"Eu tinha uma culpa muito grande no meu câncer, porque era no meu intestino. Sempre foi um debate na minha vida a questão do meu peso, um debate até muito mais público do que meu próprio. Mas quando começou o debate público comecei a comprar algumas nóias e algumas questões para mim", afirmou.

Preta também comentou que se culpou durante um tempo por não ter cuidado da sua alimentação como deveria. Atualmente, ela diz que se cuida bastante e que só não é uma mulher padrão, mas é uma pessoa bem mais saudável.

"Eu me culpei muito pela minha não administração correta da alimentação durante a minha vida. Graças a Deus existem terapeutas no mundo. Meus médicos diziam 'não se culpe, a gente trabalha aqui com pessoas extremamente saudáveis, e que tem o mesmo tumor que você'. A gente pode se amar do jeito que a gente é, mas temos que entender se esse corpo é saudável. Hoje sou saudável, me cuido, e sou fora do padrão, não sou uma mulher magra", disse.

Na entrevista, Preta Gil fala ainda sobre ter crescido na família Gil; sobre ter tido Gal Costa como sua madrinha e como tem sido a experiência de ser avó pela primeira vez.