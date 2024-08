Ben Affleck nega rumores de namoro após separação de Jennifer Lopez

(FOLHAPRESS) - Dias após o anúncio do divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck, o ator foi visto com Kick Kennedy, 36, o que gerou rumores de um romance entre os dois. Contudo, nesta terça-feira (27), Ben negou que haja algum tipo de relação amorosa.

Segundo a revista People, Jen Allen, porta-voz de Affleck, eviou um comunicado: "Não há verdade em nada disso. Eu não sei se eles sequer se conhecem".

Kick é filha do milionário Robert F. Kennedy Jr. e irmã de Conor Kennedy, noivo da cantora Giulia Be. Eles pertencem à família do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, assassinado em 1963, durante uma comitiva na cidade de Dallas, no Texas.

O boato surgiu na segunda-feira (26), após várias fontes dizerem à revista que Affleck e Kick teriam "passado um tempo juntos", e estariam ligados desde meados de junho.

Desde o anúncio da separação de Affleck e Lopez, especulações sobre os motivos do divórcio vêm surgindo. A exposição de cartas trocadas pelo casal desde quando começaram a namorar em 2002, contribuíram com os rumores.

Durante os dois anos de casamento, a cantora filmou um documentário chamado "The Affleck Greatest Love Story Never Told" para acompanhar também o lançamento de um novo álbum. Segundo o jornal britânico The Mirror, no filme, J-Lo contou que Ben guardou todas as cartas de amor e correspondências deles desde quando começaram a namorar em 2002 até os dias atuais. E essa exposição teria irritado

