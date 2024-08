Preta Gil relata dificuldades após retirada do reto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil, 50, afirmou passar por dificuldades desde que retirou o reto em meio ao tratamento contra o câncer.

A cantora contou que tem sofrido de incontinência fecal e vem usando fralda por conta disso. "Minha parte digestiva é toda diferente. Eu ainda passo por coisas muito delicadas. Tenho incontinência fecal, ainda uso fralda. A reabilitação é longa até eu conseguir retomar o comando do meu corpo. É muita fisioterapia pélvica", detalhou ela, em entrevista à edição desta terça (27) do programa Conversa com Bial (Globo) - gravado antes da descoberta da volta da doença.

Preta admitiu que a luta contra o câncer foi uma das experiências mais pesadas que já enfrentou. "Muitas renúncias. Parece um pesadelo, que não está acontecendo com você, mas, ao mesmo tempo, está. As decisões estavam nas minhas mãos, mas em um estado de vulnerabilidade total, porque não sabia o que iria acontecer."

Ela recordou que praticamente foi abandonada pelo então namorado, Rodrigo Godoy, 35, em meio ao tratamento. "Ele não segurou. Depois entendi que ele estava em um relacionamento extraconjugal há seis meses e eu não sabia. Mas [até então], na minha cabeça, até eu o acolhia. Pensava: 'Ah, está sendo muito duro para ele, não está dando conta, deve ser muito difícil ter a mulher doente'. Ele não ficava comigo no hospital. Ele me largava literalmente. Eu vivia cercada de amigos, família, e ele na rua. É triste, mas é uma realidade minha e de muitas mulheres."

