Mariah Carey "rejeitou" a irmã mesmo sabendo que estava morrendo

Mariah Carey não teria falado com a irmã antes dela morrer, apesar de saber que o seu estado já era terminal.

Quem o revelou foi um amigo de Alison Carey, David Baker, ao 'Sun'. O homem garantiu que a cantora nunca entrou em contato com a irmã, mesmo tendo conhecimento de que se encontrava internada num hospício há semanas.

"Um telefonema ou uma videochamada teriam feito uma enorme diferença. Mas nunca aconteceram", contou.

Baker afirmou que a irmã mais velha da artista estava "infeliz" por Carey ter "cortado o contato com ela". "A rejeição óbvia doeu mais do que a dor da Alison. Ela costumava falar sobre isso. Não sabia se a Mariah ou algum dos familiares viriam ao funeral", completou.

Alison descobriu que era HIV positivo em 1988, quando tinha 27 anos, e desde então enfrentou problemas com drogas e trabalhava com prostuição. A irmã da cantora chegou a ser presa duas vezes, em 2016 e, mais recentemente, em 2020, por problemas com vícios.

Em seu livro de memórias, Mariah Carey revelou que Alison a tentou vender para alguns homens quando ela era criança, já que a família era muito pobre. A cantora revelou uma mágoa com a irmã por ela ter tentado a prostituir e também por causar problemas para a família.

Leia Também: Irmã e mãe de Mariah Carey morrem no mesmo dia: "Coração destroçado"