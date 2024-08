Atleta e ex-BBB, Vinicius Rodrigues comemora chegada a Paris para as Paralimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinicius Rodrigues, participante do BBB 24, compartilhou nas redes sociais sua chegada a Paris para as Paralimpíadas, que começam nesta quarta-feira (28). O velocista vai competir no atletismo 100 m classe T63.

"Mais um jogos para conta. Obrigado a todos que fizeram parte disso", escreveu Vinicius, na legenda da foto, em frente às bandeiras dos países participantes dos Jogos Paralímpicos. O atleta já participou da edição dos jogos de Tóquio, quando ganhou a medalha de prata.

Vinicius não foi assistir à cerimônia de abertura, segundo o que publicou em seu Instagram. "Assistindo à abertura de buenas para treinar bem amanhã", escreveu ele, que vai competir já nas próximas segunda e terça-feira. "Conto com torcida de todos, dia 1º e 2, na pista do estádio Olímpico, às 21h30, horário Paris e 16h30, horário do Brasil", escreveu.

Aos 19 anos, Vinicius sofreu um acidente de moto que resultou na amputação de sua perna esquerda. Durante a recuperação no hospital, foi visitado por Terezinha Guilhermina, atleta que possui oito medalhas paralímpicas. Ela levou Vinicius a começar a carreira no esporte.

Nos comentários, o atleta recebeu mensagens de apoio dos colegas do BBB 24. "Para cima irmão!", desejou o ex-BBB Maycon Cosmer. "Vamos para cima!", comentou Nizam.