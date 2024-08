Festival de Veneza tem esquema para evitar encontro de Angelina Jolie e Brad Pitt

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reclusa nos últimos anos, Angelina Jolie chamou atenção cruzar o tapete vermelho do Festival de Veneza nesta quinta-feira (29). A atriz divulga no evento o filme "Maria", em que interpreta a cantora de ópera Maria Callas.

Jolie ainda trava disputa judicial com o ex-marido, Brad Pitt, que também vai participar do Festival, apresentando o filme "Lobos". Para que os dois não se encontrem em frente às milhares de câmeras, o evento montou esquema infalível.

"Angelina chegará na quinta-feira e deixará o evento logo na sequência, com [o diretor] Pablo Larraín, para seguirem para o Festival de Cinema de Telluride [nos Estados Unidos]. Brad chegará em Veneza apenas no sábado. Não tem como eles se cruzarem na ilha de Lido", disse Alberto Barbera, diretor artístico do Festival de Veneza, à revista Vanity Fair.

Desde 2016, quando se separaram, Jolie e Pitt travam algumas batalhas. O divórcio dos dois foi concluído apenas em 2023, mas uma vinícola na França ainda é motivo de dor de cabeça para o ex-casal.

A briga familiar se estende aos filhos. Shiloh Jolie, filha do ex-casal, conseguiu remover definitivamente o sobrenome do pai. Ela entrou com ação na Justiça assim que completou 18 anos.