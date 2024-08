Rafaella Justus comemora 15 anos com festa luxuosa e convidados famosos

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafaella Justus comemorou seus 15 anos com uma festa pomposa no hotel JW Marriott, em São Paulo, nesta sexta-feira (30).

A debutante usou um vestido rosa claro com bordados de flores e foi muito celebrada pela família: os pais Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a avó Helô Pinheiro, os padrastos César Tralli e Ana Paula Siebert e as irmãs Manuella, Vicky e Fabiana.

Fabiana, que está em tratamento contra um câncer, surpreendeu Rafa com sua presença. A emoção tomou conta da debutante e dos convidados.

Entre os convidados famosos, marcaram presença Rodrigo Faro e Vera Viel com as três filhas, Clara, Maria e Helena, o ex-jogador Cafu com a mulher, Mariah, e a enteada, Clara, Além de nomes como Celso Zucatelli e Tom Cavalcante.