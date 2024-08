Giullia Buscacio fala sobre terapia após morte do amigo Domingos Montagner

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ano era 2016. A atriz Giullia Buscacio estreava seu primeiro folhetim das nove, "Velho Chico", e assim como todo o país, ficou chocada com a morte de Domingos Montagner, submerso no rio São Francisco, durante as gravações da novela. Mais do que colegas de profissão, eles tinham uma forte relação de amizade. Eram bem próximos.

A dificuldade em continuar levando a vida após a tragédia a levou para a análise. "Se hoje estou aqui é pelo incentivo dele. Eu tinha só 19 anos e eram muitas coisas para lidar além da dor. A terapia foi colocando tudo em seu devido lugar. Por isso, levanto a bandeira do divã", disse a atriz ao jornal O Globo. Intérprete da personagem Sandra, em "Renascer", Giullia hoje tem 27 anos e está em sua oitava novela -"Éramos Seis" (2019) e "Travessia" (2023) são alguns de seus trabalhos mais recentes.

Na trama rural, a atriz aborda assuntos como a violência contra a mulher e o assédio sexual -situação pela qual já passou. "Reagi da maneira que achava correta, me retirando do ambiente", conta ela, que se define como uma menina de fé. "Acredito na lei do retorno", diz Giullia, que já terminou as gravações de "Renascer". O último capítulo do remake de Bruno Luperi vai ao ar na próxima sexta (6).