Sid Wilson, do Slipknot, abre o jogo após acidente que 'derreteu seu rosto'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sid Wilson, 47, do Slipknot, deu novos detalhes sobre o acidente que sofreu em uma fogueira.

O músico deu uma entrevista à Fox News e falou sobre o ocorrido e recuperação. "Todo o meu braço direito está enfaixado. Meu rosto está basicamente derretido do nariz para baixo, mas o inchaço diminuiu, e dizem que é incrível como o rosto está meio que se regenerando. Acontece bem rápido, parece sarar muito rápido. Já tive dias melhores, eu acho, mas estou vivo, então estou bem".

[Sid Wilson]© Reprodução

Wilson contou que foi queimado por uma fogueira, na última semana. Sid estava em sua fazenda em Iowa, nos Estados Unidos, onde mora com Kelly Osbourne, 39, sua esposa, e o filho de 2 anos, Sidney. "Há algumas noites, eu acendi uma fogueira e a deixei queimar. Então, no dia seguinte, fui dar uma olhada no quanto havia sobrado. Tinha alguns restos, então eu, como um idiota, fiz o que não deveria fazer e coloquei gasolina".

O artista foi levado às pressas ao hospital. De lá, ele publicou um vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs. Wilson ainda disse que lidar com a saúde física não é o mais difícil. "A parte mais difícil é se sentir estúpido por ter feito isso".

Leia Também: Adele anuncia nova pausa na carreira