Marcelo Torres pede demissão e deixa o SBT após 19 anos na emissora

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Um dos nomes mais importantes do jornalismo do SBT nas últimas décadas, Marcelo Torres deixou a emissora de Silvio Santos nesta segunda-feira (2). Foi o próprio Marcelo quem pediu demissão. Ele era correspondente da TV na Argentina.

Segundo apurou o F5, Marcelo tomou a decisão por questões pessoais. O SBT não escalará ninguém para seu lugar e terá mais um enviado para o país vizinho. Desde que assumiu o posto, Torres fez poucas entradas ao vivo no SBT Brasil, agora comandado por César Filho.

A ida de Marcelo Torres para a Argentina foi uma escolha de José Occiuso, antigo diretor de jornalismo do SBT e que foi dispensado em maio. Hoje, o setor é liderado por Luiz Antônio Weber.

Em suas redes sociais, Marcelo Torres confirmou a sua saída da empresa. "Passei boa parte da minha vida no SBT. Agora que decido sair para explorar novos caminhos, sou só gratidão pelo que aprendi", afirmou.

Neste segundo semestre, o SBT tem colocado uma política de gastos mais restritos para evitar prejuízo financeiro em 2024. A saída de Marcelo não passa por isso, mas ajuda a emissora a economizar.

Marcelo Torres estava no SBT desde 2005, quando foi contratado para ser um dos repórteres do SBT Brasil, à época criado por Ana Paula Padrão, que havia acabado de sair da Globo.

Entre 2020 e 2024, Torres foi titular do SBT Brasil juntamente com Márcia Dantas, que continua na emissora à frente do Tá na Hora.

