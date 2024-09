'Nunca quis ser pai, estava pouco me lixando', diz Eliezer

(FOLHAPRESS) - Em entrevista a Daniela Albuquerque no Sensacional (RedeTV!), Eliezer se abriu sobre suas dúvidas com relação à paternidade. Pai de Lua, de um ano, e de Ravi, previsto para nascer em novembro, o ex-BBB disse que não tinha o sonho de ser pai até descobrir a primeira gravidez da mulher, Viih Tube.

"Nunca quis ser pai. Acho que tive uma adolescência tardia, então na fase entre 25 e 30 anos, que geralmente as pessoas pensam mais na paternidade e no futuro, eu estava pouco me lixando para isso", confessou.

O ex-BBB falou ainda sobre as críticas que o casal vem enfrentando na internet com relação ao peso de Lua. "Começamos a introdução alimentar dela e a gente não soube dosar a quantidade de comida com a quantidade de leite e ela foi ganhando peso. Aí começaram os ataques ao peso da Lua. Isso acabou comigo, me desestabilizou emocionalmente", desabafou.

Eliezer acredita que os comentários maldosos com relação ao peso da filha foram acentuados por se tratar de uma menina. "Se é menino, é forte. Se é menina, é obesa, precisa de bariátrica. E falaram isso de uma bebê de seis meses", lembra Eliezer.

Ainda na entrevista, o influenciador revelou episódios conturbados da infância em meio à separação dos pais. "Minha mãe, na época, tentou tirar a vida algumas vezes. Hoje em dia, lembrando de tudo, acho que minha mãe foi para uma reabilitação. Fomos morar com meu pai, mas ele falava que ela foi fazer uma viagem para descansar". O programa vai ao ar nesta quinta-feira, às 22h50, na RedeTV!.

