Roberto Carlos adia show no interior de São Paulo por problema de saúde

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Roberto Carlos, 83, adiou o show que faria neste sábado (7) em Aparecida, interior de São Paulo. Em um comunicado publicado nas redes sociais, a equipe do cantor explicou o motivo do cancelamento da apresentação: gripe.

O intérprete de "Essa Cara Sou Eu", "Emoções", "Falando Sério" entre outros sucessos, se recupera em casa após receber o diagnóstico dos médicos de um resfriado. "Por questão de segurança achamos melhor adiar o show", explicou a assessoria à Folha de S.Paulo.

Em nota, a assessoria informou que Roberto Carlos "está bem e continua seguindo todas as recomendações para uma rápida recuperação." A nova data para o show foi marcada para 19 de outubro, no mesmo local, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, em Aparecida.

O especial de fim de ano do cantor, na Globo, será gravado no dia 27 de novembro, no Allianz Parque, na capital paulista. A parceria entre o cantor e a emissora completa 50 anos em dezembro, mas o contrato se encerra em março de 2025.

A agenda do artista ainda neste ano inclui uma série de apresentações na Europa, com shows programados para Suíça, França, Espanha, Portugal e Itália.