Após quatro anos fora do ar, 'Chaves' volta à televisão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para os fãs com saudades da "astúcia" de Chaves, uma boa notícia. Após quatro anos fora do ar, o seriado mexicano vai voltar à televisão.

A reexibição foi anunciada pela emissora detentora dos direitos de transmissão do programa. "Surpresa. Eles não contavam com a minha astúcia. 'Chaves' e 'Chapolin Colorado', a partir de segunda-feira, 23, na UniMás'."

A interrupção, que partiu do Televisa, ocorreu após uma briga com a família de Roberto Gómez Bolaños, intérprete do protagonista.

Em julho de 2020, a empresa emitiu nota com a justificativa "por causa de um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias".

No Brasil, a história do grupo de moradores de uma pequena vila foi exibida durante 36 anos, em um contrato com o SBT.

A emissora de Silvio Santos já está ciente da liberação e tenta permissão para exibir novamente.