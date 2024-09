Elton John diz que filhos temem sua morte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Elton John, 77, afirma que os filhos, Zachary, 13, e Elijah, 11, estão preocupados sobre até quando o terão por perto. A revelação é feita no documentário baseado em sua vida, intitulado "Elton John: Never Too Late".

O projeto foi visto durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, que acontecerá até dia 15 de setembro, e será lançado no Disney + em 13 de dezembro.

"Eles pensam sobre minha mortalidade. Eles se preocupam com minha mortalidade", disse o astro de "Rocket Man" e marido de David Furnish.

Segundo ele, os dois filhos "amam o pai, então eles querem que eu esteja por perto para sempre, [e] eu adoraria estar por perto para sempre", comentou.

"Quero vê-los ter filhos e se casar. Não acho que estarei por perto para isso. Quem sabe? Então é por isso que quero usar o melhor tempo", completou.

Recentemente, o cantor anunciou em suas redes sociais que passou os últimos meses em recuperação de 'uma infecção ocular grave'. Ele disse que a visão deve retornar ao normal, mas que o processo levará algum tempo.

"Sou tão grato pela equipe excelente de médicos e enfermeiras e a minha família, que tomaram conta de mim tão bem nessas últimas semanas", compartilhou o artista em uma publicação em seu Instagram.

Ele ainda afirmou que tem boas expectativas quanto à recuperação. "Passei o verão silenciosamente me recuperando em casa, e estou otimista em relação ao progresso que fiz na minha recuperação até aqui."