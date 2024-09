'É o elenco mais explosivo dos últimos anos', afirma Rodrigo Carelli sobre A Fazenda

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Faltando quatro dias para o início de A Fazenda 16, o diretor Ricardo Carelli preferiu manter o suspense na coletiva de lançamento da atração, nesta quinta-feira (12). Ele não anunciou nenhum nome dos 28 peões que entrarão no reality rural, da Record, porém, adiantou que das inúmeras listas divulgadas dos prováveis candidatos, 85% vão estar no programa. "O restante vai ser surpresa mesmo para os espectadores", diz.

Carelli também avisou que o elenco da atual edição está prontíssimo para as brigas e polêmicas. "Sem dúvida. É o elenco mais explosivo dos últimos anos", diz. "Tem mais: a sede nunca teve tão lotada", explica se referindo aos 20 participante que vão direto para a sede no domingo (15) e oito que entram no Paiol. Esses terão que disputar a preferência do público por quatro vagas no elenco principal.

O diretor reconheceu ter um time que o ajuda a selecionar os peões de A Fazenda e que o principal ponto de partida para a seleção final é ter competidores com disposição para as dinâmicas e vontade de ganhar o prêmio final: "Não temos lugares para plantas. Quando a gente percebe que alguns peões não estão mais a fim de correr atrás, Adriane Galisteu dá bronca. E deve".

Carelli não escondeu que no passado a atração recebia mais "não" dos famosos. "A gente ainda recebe, óbvio, mas diminuiu. O curioso é que as negativas são de pessoas que a gente achava que queria muito entrar em A Fazenda e vários sim foram de pessoas que a gente não imaginava topar o convite", afirma.

Pelo quarto ano consecutivo, Adriane Galisteu irá comandar A Fazenda que dará o prêmio de R$ 2 milhões para o campeão. Participante da temporada passada, Márcia Fu terá um quadro fixo de humor, no dia da Eliminação (quinta-feira), participa da Live do Eliminado, ao lado de Lucas Selfie, e será figura constante no quadro chamado "Celeiro da Justiça". Ela ainda fará participações no programa Hora do Faro.

