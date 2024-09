Namorada de Benício Huck vai ao hospital após Rock in Rio: 'Tenho um tumor faz tempo'

GABRIEL VAQUER

ARACAJU , SE (FOLHAPRESS) - A influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, precisou ir ao hospital na tarde do último sábado (15) após passar a noite no Rock in Rio na sexta (15) com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck. Ela, no entanto, tranquilizou os seus seguidores.

"Só para avisar o que eu vim fazer nessa clínica. Para quem não sabe, tenho um tumor que é benigno há muito tempo", falou nos Stories do Instagram.

"Recentemente, estou sentindo dor e estou fazendo exames para acompanhar e ver se terá a necessidade de eu fazer uma cirurgia para remover ele. É isso. Estou fazendo os exames e espero que dê tudo certo", acrescentou a jovem.

Duda deu mais informações sobre a doença e disse que convive com ela faz algum tempo, sem qualquer problema para a sua saúde.

"O tumor chama osteocondroma, eu tenho um no joelho esquerdo e eu o descobri bem novinha, nunca tive problema com dor nem nada do tipo, mas de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele", escreveu.

Duda é carioca e tem a mesma idade de Benício Huck, seu namorado. Mas ao contrário dele, que é discreto nas redes sociais, ela adora compartilhar a rotina com seus mais de 36 mil seguidores no Instagram e 17 mil no TikTok.

No dia a dia, além de estudar, a jovem mostra seus treinos, cuidados com o corpo, alimentação, dicas de beleza e maquiagem. Duda também gosta de cozinhar e frequentemente faz jantares com o namorado e a família.

Angélica e Luciano Huck ainda são pais de Joaquim, 19, e Eva, 11. O trio costuma ser reservado, tanto na internet quanto em eventos públicos.