'Sou um ser de televisão', diz Fátima Bernardes, que dá detalhes de novo programa na Globo

(FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes chegou ao Rock in Rio sendo ovacionada pela galera neste domingo (15). No terceiro dia do festival, a jornalista posou para fotos com fãs e gravou conteúdos para uma marca.

Fora da Globo desde fevereiro deste ano, Fátima adiantou novidades sobre seu novo projeto na emissora: "Apresentei um projeto que foi muito bem recebido e nós ainda vamos fazer o piloto. Devemos gravar até o fim do ano. Já estamos com toda a sinopse pronta, os convidados contatados, estou muito animada", revelou à reportagem.

"Acho que sou realmente um ser de televisão. Gosto de fazer televisão", disse a jornalista, que paralelamente vem investindo em seu canal no YouTube. "Agora é que estou me descobrindo na internet", conta.

Desde as Olimpíadas de Paris, ela vem apostando no canal virtual e afirma estar adorando a experiência. "Achei muito diferente. É como se eu tivesse uma emissora inteira na minha mão, porque eu tinha que pautar, editar, fazer a reportagem. Mas fiquei muito feliz com o retorno das pessoas, então quero investir nisso. Quero também falar um pouco mais de assuntos relacionados à mulher e à maternidade. Sinto que há uma carência sobre isso", conta a apresentadora.

Na última semana, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE), namorado de Fátima, pediu proteção policial à Câmara dos Deputados após receber ameaças de morte. A apresentadora afirma que nada foi direcionado a ela.

"Como deputado, ele tem que fazer esse pedido, é uma obrigação. Tem um processo em que vai ser avaliado se é necessário ou não. No meu caso, felizmente, não teve nada. Quando eu fazia o Jornal Nacional, muitas vezes isso também acontecia. Essas pessoas que só querem ouvir o que elas acham que é certo, não se conformam com o contrário. É triste dizer isso, mas não é a primeira vez e não vai ser a única na vida dele", comenta.