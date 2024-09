'Encontrei a paz', diz Preta Gil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Havia uma única pessoa de máscara de proteção na área VIP do Rock in Rio nesta quinta (19): Preta Gil. A cantora segue em tratamento oncológico e, por conta da imunidade baixa, o acessório é indispensável.

Com a fala serena e falando pausadamente, Preta diz que está se sentindo bem. "Agora eu tenho paz na minha cabeça", afirma, convicta.

A paz que encontrou veio quando ela conseguiu tirar de perto de si uma "pessoa nefasta", para usar o trecho de uma música de seu pai, Gilberto Gil.

A cantora vai andando e conversando com o site. "Eu tinha uma pessoa do meu lado que me desestruturava, foi muito pesado".

Preta refere-se ao ex-marido, Rodrigo Godoy, que a traiu no início do tratamento. Preta evita até falar o nome dele. "Pra quê? Prefiro nem citar"

Por outro lado, a rede de amor que se formou à sua volta a surpreendeu. "Meus amigos não saem de perto mesmo, achei que desta vez eles se cansariam, mas sempre tem alguém do meu lado, é impressionante. Dou graças a Deus".

Havia um burburinho ali de que Preta seria uma atração surpresa neste primeiro dia da segunda etapa de shows no festival. "Não, nada a ver. As pessoas sabem que estou fragilizada, ficam preocupadas, nem me convidam para trabalho por enquanto".

Leia Também: Mariah Carey esbanja simpatia em encontro com fãs em SP: "Maravilhosa"