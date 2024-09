Mariah Carey esbanja simpatia em encontro com fãs em SP: "Maravilhosa"

Nesta quinta-feira (19), a cantora Mariah Carey decidiu atender os fãs na saída do hotel em que está hospedada em São Paulo e onde se prepara para seu show no Allianz Parque, na capital paulista.

A estrela norte-americana, que chegou ao Brasil acompanhada dos filhos gêmeos, Moroccan e Monroe, de 13 anos, fez alguns passeios pela cidade e foi até o local do show para finalizar alguns preparativos.

Alguns fãs comentaram como foi o encontro com a cantora: "Ela é super simpática e acessível, foi incrível", disse um. "Ela é maravilhosa, muito gentil e atenciosa", disse outro. "Nunca imaginei que teria um encontro tão próximo com ela e fiquei muito feliz com o encontro. Ela é uma Deusa!", disparou um terceiro.

Nesta sexta-feira (20), Mariah Carey se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, e no domingo (22), é a atração principal do Rock in Rio no Palco Sunset, que nesta edição ganhou status de palco principal para receber a diva.

Leia Também: Nicole Kidman era "zoada" por ser alta e odiava o corpo na adolescência