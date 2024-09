Nicole Kidman era "zoada" por ser alta e odiava o corpo na adolescência

Nicole Kidman, sempre admirada por sua elegância e confiança nas passarelas de eventos de grande porte, revelou que nem sempre se sentiu assim. A atriz compartilhou suas inseguranças no documentário "In Vogue: The 90s", cuja primeira parte estreou em 13 de setembro na plataforma Hulu.

A série, que explora o mundo da moda na década de 1990 sob a perspectiva da revista Vogue e de sua icônica editora Anna Wintour, traz um relato sincero de Kidman no terceiro episódio. Nessa parte, o estilista John Galliano, responsável por desenhar o vestido que a atriz usou no Oscar de 1997, comenta sobre sua parceria com a estrela.

Kidman reflete sobre sua autoimagem durante aquele período: "A vida toda desejei ser mais baixa e ter mais curvas. De repente, sou alta, muito magra e sem peito, e ouço: 'Ótimo, podemos te vestir'."

A atriz também recorda como foi difícil lidar com sua aparência na juventude: "Aos 14 anos, eu era ruiva, de pele clara e muito alta. Era alvo de zombarias, o que era muito cruel. Então, sempre que tinha a chance de fazer parte desse mundo [da moda], eu me sentia como uma criança que foi admitida em um mundo mágico", disse Kidman, lembrando sua experiência inesquecível na cerimônia do Oscar.

Nicole Kidman, 1997© Vinnie Zuffante/Getty Images

A atriz de Hollywood mede 1,80 metros.

