Fiz teste para Maria de Fátima e não passei, diz Giullia Buscacio sobre 'Vale Tudo'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na reta final de "Renascer", Giullia Buscacio foi uma das atrizes cotadas para interpretar Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo", em 2025.

Em conversa no Rock in Rio, a atriz contou ter feito testes e que não foi a escolhida. "Fiquei muito honrada em ter sido testada ao lado de outras extraordinárias. Não passei e quem for a escolhida para exercer o papel irá desempenhar muito bem".

Giullia contou também que não teve nem tempo para lamentar ter ficado de fora do elenco da substituta de "Mania de Você". "Já estou em um projeto que em breve será divulgado. É também muito legal, muito desafiador".

Ela concluiu: "A gente acaba fazendo testes para muitas coisas legais, mas eu acredito que quando é para ser, para rolar mesmo, rola. Eu não quero nada que não é para ser meu".

Leia Também: Anitta pode ter samba-enredo escolhido neste sábado para Carnaval da Unidos da Tijuca