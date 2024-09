'Não assumi nada, as pessoas que rotulam', diz O Kanalha ao negar namoro com Preta Gil

(FOLHAPRESS) - O cantor Danrlei Orrico, que usa o nome artístico O Kanalha, vem sendo visto há algumas semanas ao lado de Preta Gil. Após se apresentar no Rock in Rio nesta quinta-feira (19), ele se juntou à cantora no camarote VIP.

O Kanalha, no entanto, faz questão não assumir publicamente um compromisso com Preta. "Não assumimos nada, graças a Deus", disse ele.

"A gente tem uma intimidade saudável e as pessoas estão muito distantes do que a gente de fato vive", desconversou. "As pessoas que rotulam, não eu. E que bom que eles estão bem distantes. Na nossa bolha, somos felizes."

Mais cedo, Preta disse que encontrou a paz após se livrar de uma pessoa que lhe fazia muito mal –evitando mencionar o nome do ex-marido, Rodrigo Godoy. A cantora está em tratamento contra um câncer.

Kanalha, que se apresentou em um palco paralelo no estande de um patrocinador, comemorou a oportunidade de cantar no Rock in Rio. "Acabamos de fazer um show incrível, trouxe a bandeira do pagode da Bahia. A emoção foi ímpar, a família está lá em casa soltando rojão", disse.

