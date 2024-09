'Rivalidade não faz parte da minha vida', diz Luciana Vendramini sobre documentário das Paquitas

(FOLHAPRESS) - Luciana Vendramini, que foi uma das assistentes de palco de Xuxa, se pronunciou nas redes sociais após ter seu nome citado no documentário "Pra Sempre Paquitas" (Globoplay).

Na série, as ex-paquitas acusam Vendramini de sexualizar o grupo, já que ela posou para a Playboy em 1987 vestindo uma farda de paquita. A atriz, na verdade, havia participado de uma seletiva para o cargo, mas acabou não sendo escolhida.

"Não é bem assim", se defendeu Vendramini, via Instagram. "Não fui rejeitada, fui demitida. Esse episódio [ser paquita] não é excluído da minha vida. É mais presente do que nunca, como por exemplo, nesse momento", escreveu.

A atriz também lembrou da pouca idade e experiência das assistentes de Xuxa. "Éramos todas muito novas, sem a vivência da maturidade. Sigo torcendo por cada uma delas. Rivalidade não faz parte da minha vida", falou a atriz.

Ela ainda esclareceu por que optou por não participar do documentário: "Eu agradeci à direção do documentário, aos produtores por terem me chamado para gravar. Tenho todo respeito por cada uma, principalmente pela Xuxa", continuou.

"Na época que estive no programa, em 1986, ser paquita ainda não era um desejo das adolescentes do Brasil, mas passou a ser anos depois. Eu não sabia o que era ser paquita naquela época", completou.

Leia Também: 'Respeitem a minha distância', diz ex-paquita sobre deixar o grupo sem se despedir de Xuxa Meneghel