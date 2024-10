Deborah Secco deve retornar à Globo como apresentadora de programa sobre poliamor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em agosto, a atriz Deborah Secco assinou um contrato com a Globo como apresentadora. Seu contrato anterior acabou em julho, após quase três décadas na emissora. A artista irá apresentar o reality show "Poliamor", em que irá acompanhar diferentes tipos de relacionamentos e casais.

As gravações estão previstas para o próximo dia 15, e o programa deve ir ao ar apenas em 2025, como parte do catálogo da Globoplay, serviço de streaming da Globo, e possivelmente no canal GNT ou Multishow.

Secco atuou no remake da novela "Elas por Elas", que terminou em abril, em seu trabalho anterior na emissora. Em entrevista realizada no Rock in Rio, a atriz afirmou que a decisão de interromper o contrato partiu da Globo, que pouco depois reverteu a situação.

"Jamais encerraria o meu contrato. Aceitei. O mundo mudou muito. Veio a internet, os streamings, enfim. Temos agora um formato que é ótimo, tanto para eles quanto para a gente.", disse ela.

Em janeiro, Secco participou do podcast Diaz On, apresentado pela atriz Carla Diaz, onde discutiu sobre os conceitos de "monogamia" e a "poligamia". "Eu não sou vulgar, a minha opinião sobre liberdade feminina é ainda um choque para uma sociedade machista, quando eu falo sobre relações abertas, monogamia, sobre liberdade sexual, prazer", afirmou a atriz no programa.

A atriz vivia um relacionamento aberto com Hugo Moura, com quem teve sua filha pequena, de oito anos, Maria. Os dois se separaram no início do ano.

Leia Também: Wanessa Camargo conta motivo de esconder síndrome do pânico