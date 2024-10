Kayky Brito faz reflexão um ano após grave acidente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kayky Brito, 35, está retomando sua carreira como ator após sofrer um grave acidente em 2023.

Em setembro do ano passado, ele foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Neste ano, ele recebeu o convite para atuar em Família É Tudo (Globo), no papel do vilão Memo, e participar do elenco do filme A Caipora, ao lado de Camilla Camargo, 38, e Nill Marcondes, 52.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista refletiu sobre tudo o que passou. "Me cobro sempre em querer ser mais do que já sou. Acho que isso de alguma forma engrandece o que já fiz. Sobre o lado profissional, agradeço cada oportunidade e busco o crescer e aprender, pois sempre serei um aluno da vida!".

Ele ainda comentou sobre sua participação na trama de Daniel Ortiz, 52. "Retornar é sempre uma vitória, ainda mais quando Deus te permite isso. A cobrança que eu mesmo exerço sobre mim já basta pra eu ter um resultado positivo no final. Foi desafiador ouvir o 'gravando', mas me preparei ao máximo no sentido emocional e também no estudo do texto para atingir um bom resultado. Falei para o meu amigo e autor da novela, Daniel Ortiz, que estaria pronto para um teste para a novela".

Questionado se sente saudade em atuar em novelas, Kayky disse que consegue suprir o sentimento com outros trabalhos. "Consigo suprir a saudade com o trabalho, seja ele qual for. Claro que uma novela no ar, com suas cenas estudadas e feitas, significa um êxito maravilhoso. Estar dentro das memórias passadas, encanta a mente para querer melhores resultados sempre!".

