Após batalha judicial com os filhos, Cid Moreira será enterrado ao lado de ex-mulher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cid Moreira, que faleceu na manhã desta quinta-feira aos 97 anos, será enterrado ao lado de sua ex-mulher. O jornalista foi casado com Olga Verônica Radenzev Simões de 1970 a 1972. O casal teve um filho, Rodrigo, com quem Cid travou uma batalha judicial durante seus últimos anos de vida.

O apresentador ainda foi casado mais três vezes: com Nelcy Moreira, com quem teve sua primeira filha, Jaciara; com Ulhiana Naumtchyk Moreira, com quem teve um filho, Rodrigo; e com Fabiana Sampaio, com quem ficou até sua morte.

Moreira ainda tinha um filho adotivo, Roger, que era sobrinho biológico de Ulhiana.

Roger e Rodrigo entraram com uma ação judicial em julho de 2021, na qual acusavam Fabiana de estar dilapidando o patrimônio do apresentador - segundo os irmãos adotivos, ela teria se apossado de mais de R$ 40 milhões que eram de Cid, e mantinha o jornalista em cárcere privado.

No Instagram, Cid e Fabiana zombaram das acusações. Em uma aparição no programa "Balanço Geral", em 2021, Roger mostrou uma mensagem do pai em que ele se dizia que adotá-lo havia sido "um erro" e que ele havia escrito um documento para deserdá-lo.

Roger, ainda, acusou o pai adotivo de homofobia e disse que a relação dos dois se complicou após ele se assumir gay. Rodrigo, filho biológico de Moreira, tomou o lado do irmão. Os filhos não tiveram mais contato com o pai nos três últimos anos de sua vida.