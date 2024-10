Mário Gomes passa mal e é levado a pronto-socorro municipal por ambulância

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mário Gomes, 71, passou mal nesta quinta-feira (3) durante uma gravação em sua antiga casa, da qual foi despejado há duas semanas. O ator sentiu fortes dores na virilha, local onde já teve um câncer, e foi socorrido pelo SAMU.

A equipe do ator afirma que ele está recebendo os cuidados necessários. "Em breve traremos mais notícias", escreveu um porta-voz no Instagram. Ele foi levado à emergência do Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

O artista vem passando por situação delicada desde foi despejado de sua mansão na Joatinga, bairro nobre do Rio. O imóvel foi leiloado para pagar dívidas trabalhistas de costureiras da antiga confecção que tinha no Paraná. A casa, de frente para o mar e avaliada em mais de R$ 20 milhões, foi arrematada por R$ 720 mil.

Gomes é candidato a vereador do Rio pelo partido Republicanos. Ele foi um dos galãs mais populares das novelas da TV Globo nos anos 1970 e 1980, como "Gabriela", "Guerra dos sexos" e "Vereda Tropical". Em março de 2017, virou notícia ao aparecer vendendo hambúrguer na praia.