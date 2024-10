Coxinha, torresmo e cachaça: o que Bruno Mars comeu e bebeu em bar de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a começar uma maratona de shows no Brasil, Bruno Mars, ou melhor, Bruninho, como é conhecido entre os brasileiros, curtiu a noite paulistana na última quinta-feira (3) com estilo. A experiência do cantor em um bar da Vila Madalena, bairro boêmio da capital, teve direito a coxinha, torresmo, cachaça e muito mais.

O chef Gabriel Coelho, responsável pelo bar visitado pelo cantor, o De Primeira, contou tudo sobre a visita ilustre. "Bruninho comeu bem demais. Ele 'amassou'", disse o chef em vídeo nas redes sociais, citando todo o cardápio do cantor.

Ostra com vinagrete de manga, terresmo, bolinho de carne empanado com trigo, bolinho de mandioca, sanduíche de frango frito, coxinha com creme de milho e pastel foi o que comeu Bruno Mars no boteco. Ele ainda ganhou uma garrafa de cachaça do dono. "Ele saiu dançando com a garrafa na cabeça", disse Coelho no Instagram.

O primeiro show feito por Bruno Mars em São Paulo aconteceu na última terça-feira (1º), no Tokio Marine Hall, em São Paulo, para 4.000 pessoas. A partir desta sexta-feira (4) faz nada menos que 14 shows em estádios de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Ele já tocou no país em outras três ocasiões e fez de tudo para agradar o público brasileiro com seu espetáculo pop para toda a família.