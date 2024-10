Globo tenta, mas Lidia Brondi rejeita participação especial em remake de 'Vale Tudo'

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo fez uma sondagem a Lidia Brondi para uma participação rápida nos primeiros capítulos do remake de "Vale Tudo", a principal aposta da emissora para 2025. Hoje psicóloga, ela fez parte do elenco da versão original, em 1988.

A coluna apurou que o convite não seria para uma personagem. A aparição de Lidia seria quase como um easter egg. O termo é usado para definir referências escondidas em produtos de entretenimento que não são essenciais para a narrativa, mas aparecem para serem descobertos pelo público e causar engajamento.

A ex-atriz agradeceu, mas preferiu a discrição que adotou desde o início dos anos 1990. Seu marido, Cassio Gabus Mendes, que também esteve na versão original, não foi convidado para participar da nova novela, pelo menos por enquanto.

Uma das ideias do remake é fazer referências a atores da versão de 1988, aproveitando a releitura para homenagear grandes nomes. Algo parecido ocorreu em "Pantanal", que foi refilmada pela Globo em 2022.

Lidia começou sua carreira de atriz em 1975, na novela "O Grito" (Globo). Esteve no elenco de diversas tramas, como "Baila Comigo" (1981), "O Homem Proibido" (1982), "Final Feliz (1982), "Transas e Caretas" (1984), "Roque Santeiro" (1985) e "Tieta" (1989). Fora da Globo, fez a elogiada "Corpo Santo" (1987), na extinta Rede Manchete.

Sua última novela foi "Meu Bem, Meu Mal" (1991). Em 1992, Lídia retirou-se da carreira artística após ter crises de síndrome do pânico. Apesar de estar há anos afastada, eventualmente recebe convites para retornar às novelas. Depois de se afastar, formou-se em psicologia, abrindo seu próprio consultório em São Paulo.

Em sua versão original, "Vale Tudo" contava a história de Raquel, que é abandonada pelo marido e se vê obrigada a criar sozinha sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, então vivida por Gloria Pires. Seu final teve teor de suspense graças à pergunta que fez o Brasil parar: "Quem matou Odete Roitman?".

Além da exibição original, a trama teve três reprises: uma na Globo em 1992 (quando os padrões de exigência de qualidade de imagens não eram tão altos como a partir da década seguinte) e outras duas no canal Viva, em 2010 e 2018.

Em 2022, a Globo chegou a cogitar uma reprise da trama no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar da reexibição de "O Clone" (2001), mas os planos foram descartados.

No elenco da atual versão, estão fechados nomes como Taís Araújo, Paolla Oliveira, Cauã Reymond, Bella Campos, Alice Wegmann, Debora Bloch e Carolina Dieckmann. Outros nomes devem ser definidos ao longo das próximas semanas.