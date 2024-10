'É evidente' que filhos de Cid Moreira não serão deserdados, diz advogado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O advogado de Roger e Rodrigo, filhos de Cid Moreira, não acredita que eles serão excluídos do testamento do apresentador.

Viúva pediu deserdação por "indignidade". O advogado Davi de Souza Saldaño, que representa Fátima Sampaio, contou ao Estadão que o pedido foi protocolado "pela indignidade prevista no código civil". Segundo a lei, são considerados indignos e excluídos da herança os herdeiros envolvidos em homicídio (ou tentativa de homicídio) do autor da herança, acusação caluniosa contra o autor da herança ou nos casos em que o herdeiro impede, por violência ou fraude, o acesso do autor da herança a seus bens.

Para advogado dos filhos, "é evidente" que o pedido será negado. "Deserdar um filho ou filhos é muito sério e complicado", diz Ângelo Carbone em nota enviada a Splash. Ele diz não ter tido acesso ao testamento que exclui Roger e Rodrigo, mas afirma: "Esse pseudo testamento vai ter que ser registrado, e é evidente que vai ser impugnado".

Quem vai decidir tudo é o Juízo prevento, dando possibilidade de defesa dos filhos prejudicados diante do senil pai que, ouvindo a esposa muitos, mas muitos anos mais nova, entendeu que seria ela a detentora de tudo, quando isso não é real. Ângelo Carbone, advogado de Roger e Rodrigo Moreira

O advogado ressalta que, quando era vivo, Cid tentou reverter a adoção de Roger, sem sucesso. Em 2021, o apresentador também já havia falado sobre o caso: "Você continua sendo meu filho adotivo, porque não consegui reverter a adoção. Fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter".

ACUSAÇÕES CONTRA CID E A MADRASTA

Roger e Rodrigo acusam Fátima Sampaio de dilapidar o patrimônio de Cid. Eles alegam que ela teria se apoderado dos bens de forma "ilegal e abusiva", se aproveitando da "senilidade, idade e doença de Cid".

As acusações começaram em julho de 2021, quando Rodrigo e Roger abriram um processo para pedir a interdição do pai, alegando senilidade. Segundo os filhos, Fátima teria transferido para a própria conta e de parentes mais de R$ 40 milhões que eram de Cid, vendeu 11 dos 18 imóveis dele e manteve o jornalista em "cárcere privado".O Ministério Público pediu o arquivamento de um dos processos.

Roger afirma que Cid decidiu reverter a adoção após descobrir que ele é homossexual. Ele abriu uma ação contra o pai por homofobia e danos morais. O cabeleireiro relatou que, quando decidiu viver a sua vida, houve mudança na relação dos dois. A deserção teria vindo depois que ele se assumiu gay. Existem também processos por abandono afetivo, intelectual e evasão escolar, por parte do filho adotivo.

Rodrigo Moreira, filho biológico de Cid com Olga Verônica Radenzev, também diz que teve uma relação complicada com o pai. Ele relatou que nunca conseguiu se aproximar de Cid e que chegou a apanhar dele quando estava aprendendo a andar. Em entrevista ao "Balanço Geral", disse que tentou se reaproximar do pai aos 6 e aos 9 anos, mas não conseguiu.

O Ministério Público pediu o arquivamento de um dos processos. Em 2023, após visitar a casa de Cid e Fátima para apurar a denúncia de cárcere privado.

