Taís Araújo revela que aceitou papel em filme após pedido da filha

Taís Araújo disse que só aceitou fazer parte de 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa' após um pedido da filha, Maria

Nessa terça-feira (8), foi revelado que a atriz fará parte do elenco de 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa'. Taís apareceu nos últimos minutos do novo trailer do filme, com poucos detalhes de sua personagem.

Através de seu perfil no Instagram, a artista contou que só aceitou fazer parte do longa após um pedido da filha, Maria, que é fã do personagem de Maurício de Souza.

"Eu sempre amei a Turma do Chico Bento e fiquei muito entusiasmada com o convite, mas por um momento fiquei na dúvida se eu faria ou não o filme porque estava muito atribulada de trabalho. Até que a Maria (minha filha) olhou pra mim e falou: 'Como assim? Você tem dois filhos pequenos que amam o Chico Bento, você tem que fazer!' Então eu me permiti e me joguei nessa aventura".

Taís ainda contou que foi um presente fazer parte do elenco do longa. "No final foi uma das maiores alegrias que tive ano passado, uma oportunidade linda de trabalhar com crianças incríveis e poder conversar com a minha própria criança interior? E foi muito importante pra mim essa conversa."

