Taylor Swift anuncia livro com detalhes, bastidores e fotos da The Eras Tour

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (15) o lançamento de "The Official Eras Tour Book", livro que relata detalhes, bastidores, reflexões pessoais e fotos exclusivas da cantora em sua turnê mundial. A novidade foi divulgada em sua conta na rede social X.

Na postagem, Swift conta que a última etapa de sua turnê mundial se inicia essa semana. As mais de 150 apresentações da "The Eras Tour" -que inclui músicas de diversas fases e álbuns da cantora- ocorreu em cinco continentes e foi a turnê que mais faturou na história.

"Essa turnê foi a experiência mais maravilhosa e eu sabia que eu gostaria de comemorar as memórias que fizemos juntos de uma forma especial", escreveu a cantora no X antes de anunciar o lançamento de seu livro e da versão em vinil e CD de seu último álbum, "The Tortured Poets Department: The Anthology".

Segundo ela, o livro estará repleto de "[suas] reflexões pessoais, bastidores nunca vistos antes, fotos, e todas as memórias mágicas que [os fãs] criaram todas as noites".

Com mais de 500 imagens de ensaios e apresentações, tanto o livro quanto a versão física da antologia de "The Tortured Poets Department" estarão disponíveis em unidades da loja americana de departamento Target a partir de 29 de novembro, por US$ 39,99 (cerca de R$ 226 na cotação atual).

Ainda não há previsão para o lançamento do livro de 256 páginas no Brasil.

