Nova promessa do suspense, filho de Jack Nicholson diz que não pede dicas ao pai

(FOLHAPRESS) - Com um sorriso sinistro, ladeado por covinhas inconfundíveis, Ray Nicholson, 32, faz arrepiar a espinha em "Sorria 2".

Filho de Jack Nicholson, o astro disse que não costuma conversar com o pai sobre atuação. "Acho que eu ficaria muito atrelado ao mundo dele", justificou, em entrevista à CBS News. "Acho que é importante para mim que eu encontre meu próprio caminho."

"Mas sobre o sorriso, minha mãe diz: 'Ray, você era um menino tão lindo, até que começou a ficar parecido com seu pai'", conta o ator, gargalhando, em um vídeo do canal.

Astro do novo "Sorria 2", Ray vem surgindo como revelação de Hollywood nos gêneros terror e suspense. Ele já trabalhou em "Borderline - Relação Obsessiva" (2023), protagonizou "Um Crime Passional" (2022) e a série "Panic" (Amazon Prime).

Dono de três Oscars, Jack Nicholson, 87, tem seis filhos com cinco mulheres diferentes. Ray nasceu em 1992, fruto da relação do astro com a modelo Rebecca Broussard, 61.

O terror "Sorria 2", continuação de "Sorria", de 2022, está nos cinemas.

