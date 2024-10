Piqué quebra silêncio sobre separação: "A verdade não foi bem contada"

Gerard Piqué e Shakira anunciaram o fim de seu relacionamento há mais de dois anos, após uma década juntos e com dois filhos em comum. Desde então, a separação tem sido amplamente discutida na mídia, especialmente devido às músicas lançadas pela cantora colombiana, que alfinetaram o ex-jogador de futebol e trouxeram à tona detalhes do rompimento.

Em uma entrevista recente à CNN, Piqué quebrou o silêncio sobre a separação e falou também sobre seu relacionamento com Clara Chía, que começou na mesma época e foi alvo de rumores sobre uma possível traição à Shakira. O ex-jogador afirmou que a versão dos acontecimentos apresentada pela mídia não corresponde exatamente à verdade: "No final das contas, a verdade sobre o que aconteceu não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso. Mas estou rodeado das pessoas certas, minha família, amigos, aqueles que realmente me conhecem. Isso me traz paz de espírito."

Apesar das dificuldades enfrentadas com o fim do relacionamento, especialmente depois que Shakira se mudou para Miami com os filhos, Piqué afirmou que está vivendo uma fase positiva: "Estou muito feliz, aproveitando a vida e me sinto privilegiado. A trajetória que tive, poder jogar no clube do meu coração por mais de vinte anos, ter filhos maravilhosos, uma família incrível e amigos de longa data, é algo pelo qual sou muito grato."

A separação do casal, que teve grande repercussão mundial, também gerou curiosidade sobre os bastidores e os impactos na vida pessoal de ambos. Shakira, além de se dedicar aos filhos em Miami, continua sua carreira musical, enquanto Piqué se mantém envolvido em projetos profissionais e pessoais, incluindo sua relação com Clara Chía, que também tem sido um foco de atenção da mídia.



