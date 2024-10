Boi Garantido ameaça processar Ludmilla após uso de imagem sem autorização em show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido ameaça entrar com medidas judiciais contra a cantora Ludmilla. Isso porque a artista colocou no palco de seu show Numanice, em Manaus, a figura do boi para interagir com o público. E, segundo nota, isso não havia sido autorizado.

Conforme a associação do Boi Garantido, a figura apresentada no show seria fake e não o oficial. Procurada, Ludmilla não se pronunciou.

"Esclarecemos que, embora a Associação tenha sido consultada, a proposta apresentada para a produção do evento foi recusada. A contratação subsequente de um boi não oficial ocorreu sem o conhecimento e autorização da diretoria do Boi-Bumbá Garantido", diz o comunicado.

No mesmo evento, Ludmila chamou ao palco o Boi Caprichoso, o grande rival do Garantido no Festival de Parintins. Nesse caso, a associação que cuida do boi folclórico agradeceu a artista pela homenagem.

"O Boi-Bumbá Caprichoso abraça, com a força da nossa estrela, a grande artista que é Ludmilla. Jamais poderíamos negar nossa presença em um show de quem não apenas abraçou nossa cultura, mas também acolheu nossa gente com tanto carinho", diz publicação.