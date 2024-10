Filho de Faustão não emplaca no domingo da Band após mudança de horário

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - No horário nobre dos domingos da Band desde o início de setembro, João Silva, filho de Faustão, não tem conseguido ser competitivo na guerra de audiência dominical até o momento.

Segundo dados de audiência da Grande São Paulo, levantados pela coluna, o Programa do João não conseguiu ultrapassar a marca de 1 ponto até o momento. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista.

Sua média até aqui, com seis programas levados ao ar aos domingos, é de 0,7 ponto. A atração chega a perder para a RedeTV!, que mostra pegadinhas do apresentador João Kleber no horário.

Seu recorde foi no último domingo, dia 20, quando conseguiu 0,9 ponto. No novo dia, João Silva tem apostado mais em entrevistas e menos em brincadeiras em auditório, como fez nos seus primeiros meses.

Algumas têm ido bem nas redes sociais, como a conversa que teve com Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, pouco antes de sua morte, em agosto.

Com a mudança, em setembro, o Programa do João passou a competir com as revistas eletrônicas Fantástico, na Globo; e Domingo Espetacular, da Record; e o Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, no SBT. Até o momento, todas elas vencem com folga o filho de Faustão.

Se a audiência ainda está aquém do esperado pela emissora, na questão publicitária, há anunciantes de peso. O Banco Master e a marca Bombril são duas que pagam para aparecer no programa de João Silva.