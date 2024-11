Richard Gere vende mansão por mais de R$ 60 milhões e deixa os EUA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Richard Gere, 75, decidiu vender sua mansão em New Canaan, Connecticut, Estados Unidos, por US$ 10,7 milhões, aproximadamente R$ 62 milhões na cotação atual. O ator norte-americano planeja se mudar para a Espanha, terra natal de sua atual esposa, Alejandra Silva.

O imóvel, uma construção clássica de 1938, tem seis quartos, 11 banheiros, uma ampla piscina, jardins exuberantes que se estendem por 13 hectares e uma casa de hóspedes com três quartos. Em entrevista à Vanity Fair. O ator explicou que a motivação para a mudança é Alejandra. "Vai ser maravilhoso para ela estar mais perto da família, dos amigos de uma vida inteira e de sua cultura", comentou Gere em abril.

Ele também mencionou que a decisão era uma forma de retribuição. "Alejandra foi muito generosa em me dar seis anos vivendo no meu mundo, então é justo que eu lhe dê pelo menos outros seis anos vivendo no mundo dela", afirmou o ator. O casal se conheceu em 2014, na Itália, e tem dois filhos, Alexander, de 5 anos, e James, de 4.

Richard Gere foi uma das celebridades que se manifestou publicamente contra Donald Trump, reeleito para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (4). Muitos apoiadores do magnata criticaram bastante o ator e, depois da vitória do candidato do Partido Republicano, surgiram boatos de que o casal pretende agora deixar o país o mais rápido possível.

A repercussão sobre a partida do casal aumentou após um comentário de Alejandra em suas redes sociais sobre o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos: "Que Deus salve a todos nós."