Ana Maria Braga aponta erro em trama de 'Mania de Você'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ana Maria Braga apontou um erro no roteiro de "Mania de Você" na manhã desta segunda-feira (11) no Mais Você. Ela disse que a acusação sobre roubo de receitas não existe no meio da culinária e criticou a falha. "Tem que avisar ao pessoal da novela. Qualquer pessoa pode copiar receitas de outra pessoa porque é livre", explicou a apresentadora sobre a polêmica que envolve a virada da obra de João Emanuel Carneiro.

No Mais Você, Tati Machado começou contando as cenas previstas para o aguardado capítulo 100 desta segunda-feira envolvendo Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz). "A Luma vai assumir tudo, Ana. Vai falar que a Viola roubou todas as receitas dela. Vai ter um show naquele restaurante. Vai até ter polícia", disse.

Ana Maria, já recuperada da Covid-19, quis saber mais detalhes e Tati sugeriu que, por conta da acusação, Viola corre o risco de ser presa. "Mas não tem como 'roubar receita'. Não existe. Qualquer receita é domínio público", disparou a apresentadora e até Louro Mané se meteu. O papagaio ainda mandou um recado para o autor da novela das 21h da Globo. "Galera da dramaturgia, toque de Ana Maria, olha aí! João Emanuel, o negócio não está certo, não!".

A apresentadora continuou dando palpites sobre a programada prisão de Viola: "Saberemos nos próximos capítulos. Não é crime, entendeu? Porque eu soube que vai ter polícia, vão prender a outra... Só se prender por outras razões. Por causa das receitas, não", comentou Ana Maria.