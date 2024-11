Maria Flor diz que sente falta de diálogo com o marido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em vídeo com o marido para o canal que têm juntos no YouTube, Maria Flor falou sobre como o celular é um vilão dos relacionamentos.

O marido da atriz, o psicólogo e influenciador Emanuel Aragão, diz ter concluído em sua experiência clínica que "a grande causa mortis dos relacionamentos de hoje em dia é o celular".

No vídeo, a atriz diz que fez questão de voltar a apresentar o podcast com o marido para ter um momento de diálogo com ele.

"A gente não conversa mais. A gente não tem tempo para conversar. O casamento é uma instituição falida que está fadada ao fracasso e ao ódio pelo outro", brincou. "Este espaço é uma terapia de casal que a gente faz", disse a atriz, que está no ar em "Garota do Momento".

O casal é pai de dois meninos, um de dez e outro de dois anos.

