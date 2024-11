Trump pode não deportar príncipe Harry 'como favor' a rei Charles

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Donald Trump, 78, presidente eleito dos EUA, pode optar por não deportar o príncipe Harry, 40, como um favor para a realeza britânica.

A permanência de Harry nos Estados Unidos tem sido alvo de críticas desde que ele assumiu em seu livro que já usou narcóticos no passado. Muitos pedem pela revisão dos seus documentos imigratórios e acreditam que Trump pode deportá-lo quando assumir o mandato.

No entanto, o advogado Michael Wildes, que já tem experiência com a família Trump, acredita que o político pode fazer vista grossa e adotar uma postura "branda". "Ele pode permitir que Harry permaneça como um gesto de bondade para o rei Charles III", disse ele ao jornal Times of India neste domingo (17).

Trump teria o poder de favorecer a monarquia britânica e dar essa imunidade para Harry em nome da boa relação com a família real. "Ele pode perdoar o príncipe por quaisquer crimes domésticos. Eu já trabalhei próximo ao senhor Trump em questões delicadas de imigração, e ele tem, literalmente, uma 'carta Trump' para essas situações", explicou o advogado.

Mas as dúvidas sobre o futuro de Harry no país seguem firmes por conta das declarações do próprio Trump no passado. "Trump disse repetidamente que acha que Harry não deveria ter permissão para ficar nos Estados Unidos, já que ele 'traiu a Rainha' e possivelmente não foi sincero sobre seu uso passado de drogas em seu pedido de visto", avaliou o advogado Alphonse Provinziano ao Daily Mail.

