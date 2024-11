Maria Bopp viraliza ao contar história de briga com famoso em Maresias

(FOLHAPRESS) - Um relato contado por Maria Bopp no Que História É Essa, Porchat? (GNT) está viralizando nas redes sociais. No episódio, a atriz tinha 15 anos quando se envolveu em uma briga com um famoso em um restaurante em Maresias, no litoral paulista.

Maria não revelou quem é a celebridade, mas contou em detalhes como foi a briga. Durante a discussão, o famoso teria a chamado de "patricinha mimada" e em seguida a ofendido com xingamentos de baixo vocabulário.

Segundo ela, o famoso reagiu de forma desproporcional ao desentendimento, que teria começado por causa de uma cadeira.

A atriz, então, chamou seu tio, Fábio Bopp, chefe do GER (Grupo Especial de Reação) da Polícia Civil de São Paulo. Ele defendeu a sobrinha dando um soco no famoso, que deixou o restaurante.

O relato da atriz foi um sucesso no programa de Fábio Porchat e fora dele. Nas redes sociais, circulam especulações sobre a identidade do valentão, que a atriz definiu apenas como "um homem branco do mundo esportivo".

