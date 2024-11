Johnny Hooker revê fala sobre Fernanda Torres e critica sanha de 'queimar na fogueira' opiniões diferentes

(FOLHAPRESS) - No momento em que brasileiros fazem campanha pela indicação de Fernanda Torres ao Oscar, o cantor Johnny Hooker diz ver "como uma coisa completamente maluca" a reação de internautas ao comentário elogioso que ele fez em uma foto de Demi Moore. O músico passou a ser criticado após escrever "our Oscar winner" [nossa vencedora do Oscar] em um post com a imagem da protagonista de "A Sustância" publicado no Instagram da Academia.

À reportagem ele afirma não se arrepender de ter feito o comentário na foto de Moore, de quem diz ser fã desde a infância. Mas admite que se excedeu ao rebater uma das críticas que recebeu dizendo que as chances de Fernanda Torres levar o Oscar eram nulas, "apesar de amá-la muito".

"Trocaria por muito difíceis. As chances de um filme brasileiro, de uma atriz brasileira quebrarem a barreira de Hollywood realmente são muito, muito difíceis. Mas, naquela hora [da resposta], estava aquele monte de gente chata, me enchendo o saco, me acusando de 'traidor da pátria', e aí eu respondi um pouco com o fígado."

Foi por isso que ele afirma ter decidido emitir uma nota pública se desculpando.

Hooker avalia que os ataques que vêm recebendo são desproporcionais. "Parece que se você não tiver a opinião hegemônica 100% das vezes, 100% do tempo, as pessoas vão acender tochas e ir na porta da sua casa te queimar na fogueira."

Apesar disso, ele afirma que não vai deixar de se expressar quando achar necessário. "Sempre fui uma pessoa de opiniões fortes sobre as coisas. E não vou deixar de ser. Não vou perder a minha alegria de ter as minhas opiniões para ficar concordando e abaixando a cabeça para tudo que as pessoas pensam."

"Eu ainda quero fazer muita coisa. Não tenho tempo para algoritmo nem para campanha de ódio. Nem devo nada a ninguém", completa ele, que conversou com a reportagem direto de Portugal, onde fará shows da sua turnê comemorativa de 20 anos de carreira.

O cantor afirma ainda ter um conhecimento profundo sobre cinema. "Eu era uma criança que com sete anos assistia [aos filmes do] D.W. Griffith, 'Gabinete do Doutor Caligari', Woody Allen, os clássicos do cinema noir. As pessoas me conhecem mais pela música, mas o meu grande conhecimento na vida mesmo, que é anterior a estudar ou a fazer música, é o cinema."

Hooker ressalta que a produção de "Ainda Estou Aqui" tem feito uma campanha magnífica para possibilitar que Fernanda Torres esteja na disputa. "Eu não estava falando da possibilidade de concorrer ao prêmio. Acho até provável que ela seja indicada, sim. Estou torcendo por isso, porque sou brasileiro. Mas eu estava dizendo que, pela minha pesquisa e pelo meu conhecimento, é muito, muito difícil [ela ganhar]."

Ele destaca que o fato de ter gostado muito de "A Substância" e de ser fã de Demi Moore não tiram a sua nacionalidade brasileira. "Assisti ao filme 'Ainda Estou Aqui' e é belíssimo. Fernanda Torres está espetacular, e o Walter Salles [diretor] é um gênio'."

"O filme merece todo esse amor e todo esse carinho, e é muito importante que seja assistido pela maior parte dos brasileiros pra gente nunca esquecer. Sem anistia para os crimes cometidos na ditadura e pra todos os crimes, todas as opressões que o Brasil ainda sofre."

De toda essa polêmica, Hooker destaca uma coisa positiva: receber um áudio da atriz Anjelica Huston. A mensagem foi encaminhada por intermédio de uma seguidora brasileira, que trabalha com a artista americana, e que chegou até ele após ver o comentário sobre o Oscar e entender o que o músico quis dizer.

"Passei o dia sofrendo essa violência e, no fim, recebi essa mensagem que fez tudo valer a pena. A Anjelica Huston foi a atriz que fez eu me apaixonar pelo cinema com 'Convenção das Bruxas', 'Família Addams', 'Para Sempre Cinderela'", enumera.

O áudio da atriz não tem a ver com a polêmica. Anjelica agradece o carinho que Hooker tem por ela. "Quando eu recebi esse amor dela, senti que foi uma mensagem de Exu pra dizer 'seus caminhos estão abertíssimos'. Inclusive, ela comentou que quando eu for para Los Angeles, ela vai estar na primeira fila do meu show. Tenho que marcar esse show o mais rápido possível."

O músico diz que o seu ano foi muito positivo no trabalho, com uma turnê de sucesso e músicas na novela "Mania de Você" e nas séries "Justiça 2" e "Os Outros". "Só tenho a comemorar".

Para 2025, ele afirma que fará uma nova turnê e também planeja um disco novo. Outra novidade é que voltará a atuar. Hooker fará o papel de Lord Henry Wotton em "Narciso Através do Espelho", filme que é uma adaptação do romance "O Retrato de Dorian Gray", de Oscar Wilde.

"O longa é dirigido por um cineasta paulistano chamado Matheus Marchetti, que está trazendo um novo olhar do cinema queer brasileiro", revela.

"Tem muita coisa [pra acontecer em 2025]. Por isso, que eu sempre digo que não tenho tempo pra gente maluca. Só tenho tempo para o amor e para a vitória."

