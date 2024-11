'Meu documentário não é chapa branca', diz Belo

(FOLHAPRESS) - Uma das produções mais aguardadas do Globoplay, o documentário "Belo - Perto Demais da Luz" estreia nesta quinta-feira (28) e o personagem central não assistiu nada dos quatro episódios da produção.

Marcelo Pires Vieira disse que a série não é chapa branca: "Esse documentário não tem filho feio. Não vetei nenhum assunto nem barrei qualquer pessoa de participar."

Belo reforçou que respeita a decisão de Viviane Araújo não querer participar do documentário. "Foi uma decisão dela. Eu respeito. Mas deixá-la de fora, jamais. Viviane fez parte da minha vida."

Na festa de lançamento do documentário nesta quarta-feira (27), no Rio, o cantor não escondeu que está buscando um especial dentro da Globo. "Verdade. Quando falo de especial, falo de um programa para nós, para o nosso povo. Sou um artista periférico. Eu preciso formatar isso", antecipou.

Por fim, Belo exaltou a importância do documentário. "Mais uma vez, a música está me libertando. Mais uma vez, a música me salva de tudo que está acontecendo."

