Xuxa Meneghel sonha em protagonizar filme de terror como vampira vegana

(FOLHAPRESS) - O último filme de Xuxa Meneghel, 61, foi "Uma Fada Veio me Visitar" (2023), mas a apresentadora já está pensando em um novo projeto, que não será voltado ao público infantil. Ela sonha em estrelar uma produção de terror. Isso mesmo: fã do gênero, Xuxa recebeu um convite para ser a protagonista de um longa-metragem que mistura suspense e comédia, dirigido pela cineasta Juliana Rojas.

No filme, ainda sem nome e com o roteiro em desenvolvimento, Xuxa interpretaria uma vampira vegana. "Adorei. Juliana deixou isso para a minha imaginação. Mas a minha imaginação é muito fértil", diz, empolgada, sobre os planos da diretora, que a dirigiu, junto a Marco Dutra, na série inédita "Tarã", da Disney+, com estreia prevista para 2025.

Xuxa reconhece que tem refletido bastante sobre a ideia. "Sou empresária e tenho noção de que é muito caro fazer cinema. E um filme bem feito, ainda mais de terror, precisa de muito dinheiro, para o investimento em efeitos visuais e bons cenários. Não é barato!", comenta em entrevista ao Globo.

Ela deixa claro que não abre mão de uma superprodução. "Tanto que os filmes nacionais de terror que são bacanas vão mais pela boa história, e não pelos efeitos. Senão, a gente acaba ficando para trás", comentou ela sobre a necessidade de investimento alto no projeto.

