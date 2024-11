Selton Mello comemora os 2 milhões de espectadores de 'Ainda Estou Aqui'

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Selton Mello, 51, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (29) para celebrar a marca de 2 milhões de espectadores do filme "Ainda Estou Aqui" nos cinemas. O ator interpreta o ex-deputado Rubens Paiva, que foi levado à força para depor durante a ditadura militar e nunca mais voltou para casa, no longa de Walter Salles. O filme representa o Brasil na disputa ao Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional.

"Mais de 2 milhões de pessoas já se emocionaram", começou Selton, em publicação no Instagram. O ator pediu para que seus seguidores contassem, por meio da caixa de comentários, como foram as sessões em que assistiram ao filme. "Me diga detalhadamente onde você assistiu. Em qual cinema? Em qual cidade? Como foi sua sessão? Obrigado pelas centenas de mensagens, isso tudo alimenta e fortalece para seguir em frente sempre," escreveu.

Os seguidores atenderam ao pedido do ator. "Assisti a uma sessão lotada e um silêncio absoluto para absorver a emoção na tela", contou uma internauta de Piracicaba, São Paulo. "Muitos aplausos quando o filme chegou ao fim. Foi extremamente emocionante ver as pessoas tão perdidas que demoraram para levantar das cadeiras e sair da sala", comentou uma seguidora de Teresina, Piauí. "O filme inteiro com lágrimas nos olhos e orgulho do cinema brasileiro", pontuou um internauta de São Luís, Maranhão.

Com a marca de 2 milhões de espectadores já atingida, "Ainda Estou Aqui" está perto de ultrapassar "Minha Irmã e Eu", filme campeão de bilheteira de uma produção nacional pós-pandemia. O longa de Susana Garcia, estrelado por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, contabilizou 2,3 milhões de espectadores.

Premiado pelo roteiro no Festival de Veneza e inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Fernanda Torres, mulher que se tornou advogada e lutou pelo reconhecimento de óbito de seu marido, durante o período da ditadura militar. "Ainda Estou Aqui" continua em cartaz em 975 salas em 373 cidades do país.

