Luan Santana se casa com Jade Magalhães no civil, com a presença apenas de familiares

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Luan Santana e Jade Magalhães se casaram no civil nesta quinta-feira (28), em uma cerimônia íntima, apenas com a presença de familiares, na casa do cantor, em Alphaville, São Paulo. Após a celebração, o casal comemorou o matrimônio em um restaurante próximo.

À espera da primeira filha, Serena, prevista para nascer em janeiro de 2025, Luan e Jade planejam realizar uma cerimônia religiosa após o nascimento do bebê. A notícia do casamento no civil foi confirmada pela assessoria do cantor.

Jade e Luan se conheceram em 2008, nos bastidores de um show do cantor em Alto Taquari, Mato Grosso. Em 2020, após 12 anos juntos, o relacionamento chegou ao fim e o casal ficou separado por quatro anos.

Em julho deste ano, eles anunciaram a gravidez da primeira filha. "Ter filho é a coisa que eu sempre mais quis na minha vida. Sempre sonhei com essa fase. Está sendo mágico. () O quartinho está quase pronto. Esse é o maior projeto da minha vida", disse na época o cantor, intérprete de sucessos como "Meteoro", "Morena", "Chuva de Arroz" e "Abalo Emociona.

