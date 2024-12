Exemplar raro de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' é leiloado por mais de R$ 270 mil na Inglaterra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um exemplar raro de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" foi leiloado por 36 mil libras (cerca de R$ 274 mil reais) em um evento realizado na cidade de Lichfield, na Inglaterra, na última quarta-feira (27). As informações são da BBC.

O livro é uma das 500 cópias em capa dura publicadas na primeira tiragem em 1997. O valor dessas edições é estimado entre 30 mil e 50 mil libras, segundo o jornal britânico.

A proprietária do exemplar, Christine McCulloch, não estava ciente do valor futuro do livro e comprou a edição por 10 libras (cerca de R$ 76 reais) para seu filho Adam em 1997 em uma livraria da cidade de Stratford-upon-Avon.

Adam McCulloch disse ao jornal britânico que a cópia de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" estava guardada em um armário embaixo da escada da antiga casa de sua família –sim, assim como o local em que Harry dormia na casa dos Dursley.

Eles descobriram o valor original do livro durante o isolamento da pandemia, em 2020, quando souberam das vendas das primeiras edições.

Adam explicou à BBC que era hora de passar o livro para outra pessoa. "De certa forma, acho que ter um pouco de história em torno disso, algumas manchas de chá ali e um canto dobrado aqui onde alguém gostou de ler –acho que isso acrescenta à magia", afirmou.

